فضيحة المنشطات الروسية من البداية إلى النهاية

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة،
افتتح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، صباح أمس، فعاليات معرض دبي لكمال الأجسام، في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
حسم فريق الوصل لكرة القدم لقب بطل الشتاء، أمس، بفوز مثير على نظيره شباب الأهلي - دبي 3 - 0 على ملعب الفهود بزعبيل في
أكد مهاجم الجزيرة الشاب أحمد العطاس إن لديه طموحاً كبيراً، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتراف الخارجي، ويتمنى ذلك، ويرى في
شهدت ملاعب التنس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أول من أمس، انطلاقة جولة منظمة المصارعة الحرة
يتطلع الوداد البيضاوي المغربي إلى كتابة التاريخ في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي فريق باتشوكا
أكد الإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب النصر، أن فريقه سيظهر بوجه مختلف في الدور الثاني، وأنه سيعمل على تعويض كل النقاط
لم يكن أحد يعرف المصري عبدالله رمضان إلا من يتابع دوري الرديف، وقبل أسبوعين واصل الهولندي تين كات مفاجآته وقيد اللاعب
تواصلت الإثارة والمفاجآت الكبيرة بمضمار ميدان ليلة أول من أمس في السباق الثالث بالموسم، حيث أطاحت المفاجآت بالتوقعات في
توّج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي