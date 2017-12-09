زيدان: أنا أفضل من رونالدو

من الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان في أيام عطاءاته؟ «بالطبع، أنا!»، هذا ما قاله مازحاً مدرب ريال مدريد الأسباني تعليقاً على تتويج نجمه الخميس الماضي بكرته الذهبية الخامسة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم. وأجاب صانع ألعاب منتخب فرنسا السابق في مؤتمر صحافي «بيني وبين كريستيانو؟ أنا!»، فتسبب في ضحك الحاضرين في القاعة.

لكن بطل العالم وحامل الكرة الذهبية في 1998 أردف قائلاً «كلا، وتعرفون ذلك، كريستيانو أفضل بكثير.

لكن هذا ليس هاماً، لقد عشت مسيرة جيدة أيضا». وأشاد زيدان بمهاجمه معتبراً انه أفضل لاعب «في تاريخ كرة القدم». وقال «كما دائماً، هناك عدة لاعبين طبعوا التاريخ، على سبيل المثال في هذا النادي. لكن ما يقوم به، لم يقم به أحد في السابق. الأرقام تتحدث عنه، هذا مذهل».

وبحسب زيدان، سينهي رونالدو (32 عاما) مسيرته في ريال مدريد، حيث وصل في 2009 من مانشستر يونايتد الانجليزي ويرتبط بعقد حتى 2021.

وأضاف لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق «أتخيله هنا دوماً، هو سعيد في ريال، في أفضل ناد في العالم، ولا جدال حول ذلك، لقد قالها بوضوح أول من أمس (الخميس)».

وأحرز رونالدو كرته الذهبية الخامسة بعد 2008 و2013 و2014 و2016، ليعادل رقم غريمه الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة المتوج من 2009 إلى 2012 ثم في 2015.