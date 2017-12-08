مورينيو يطارد «القدم اليسرى»

كشفت مصادر مقربة من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن القائمة القصيرة التي منحها البرتغالي لمجلس إدارة النادي من أجل التعاقد معها جميعا أو ثلاثة لاعبين منها على الأقل، وكانت المفاجأة أن جميع من بالقائمة من أصحاب القدم اليسرى.

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يبقى الفرنسي أنطوان غرزيمان هو الاسم الأهم في القائمة التي قدمها مورينيو لإدارة يونايتد، من أجل الحصول على خدماته، وهو من أبرز المهاجمين أصحاب القدم اليسرى، ويواجهه يونايتد منافسة قوية للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي، من برشلونة بعد تأكيد وسائل إعلام إسبانية رغبة الفريق الكاتالوني في التعاقد مع مهاجم أتلتيكو.

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القدم اليسرى الثانية في قائمة مورينيو هي الألماني مسعود أوزيل، صانع لعب أرسنال ومنتخب ألمانيا، ويريد المدرب البرتغالي، الحصول على صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي، ولكن عليه أن يتغلب أيضا على النادي الكاتالوني الساعي هو الأخرى للحصول على اللاعب الذي ينتهي عقده مع أرسنال هذا الموسم.

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بعد تعدد الإصابات على لوك شو، مما أجبر يونايتد على «توليف» ظهير أيسر، يسعى مورينيو إلى لاعب آخر من العاصمة البريطانية لندن، وهذه المرة من توتنهام، حيث كشف لإدارة يونايتد عن رغبته في التعاقد مع داني روز، المدافع الأيسر لتوتنهام ومنتخب إنجلترا، لينهي إشكالية الطرف الدفاعي الأيسر.

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أكبر الصفقات «اليسارية» المنتظرة من المدرب البرتغالي هي التعاقد مع الويليزي غاريث بيل، اللاعب الذي يبدو أن الإصابات ستجبره على الرحيل من النادي الملكي، ولكن الريال لن يتخلى عن صاحب أغلى صفقة في العالم، إلا بمبلغ كبير جدا.