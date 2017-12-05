تحطيم تمثال ميسي في الارجنتين

تم تحطيم تمثال نجم كرة القدم الارجنتينية ليونيل ميسي مرة ثانية بعد قطعه من الكاحلين وترك الجسم المقطوع على الارض "الاثنين."

وكان تمثال ميسي الذي وضع في ساحة دي غلورياس في بوينس ايرس في يونيو 2016 بعد اعتزاله دوليا لفترة وجيزة قبل العودة إلى تمثيل المنتخب الارجنتيني، تعرض إلى عملية تخريب مطلع يناير الماضي بعد ان قطع من منتصفه.

ووضع تمثال ميسي مهاجم برشلونة الاسباني إلى جانب تماثيل اخرى لعدد من نجوم الرياضة الارجنتينية امثال مانو جينوبيلي نجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة، ولاعب كرة المضرب غييرمو فيلاس، وسائق الفورمولا واحد خوان مانويل فانجيو.

وسبق ان سرق المضرب من تمثال لاعبة كرة المضرب الارجنتينية غابرييلا ساباتيني عام 2016.