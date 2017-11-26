■ شباب يتدربون تحضيراً لسباق التجديف في شاطئ كلباء.
تتجه أنظار العالم وعشاق الساحة المستديرة نحو الإمارات التي تحتضن كأس العالم للاندية خلال الفترة 6-16 ديسمبر الجاري في
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، يرافقه سمو
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس انطلاق منافسات «جائزة زايد الكبرى
يختتم فريق الجزيرة الأول تدريباته الأساسية اليوم على استاد هزاع بن زايد في الثامنة مساءً، استعداداً لملاقاة أوكلاند
تُوّج العين مجدداً بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد فوزه على بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة
ينظم نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي النسخة الثانية للبطولة الدولية للجمباز الإيقاعي (كأس
يعود إسماعيل مطر نجم الوحدة إلى التدريبات الجماعية للفريق، الأسبوع المقبل، بعد تنفيذه برنامج التأهيل خلال الفترة
نجح الترجي الرياضي في حسم قمة العاصمة تونس، وأضاف ثلاث نقاط إلى رصيده عقب فوزه أول من أمس على جاره النادي الإفريقي (1 -
اعتمد مجلس الوزراء، غالبية حزمة التوصيات الرياضية الـ16 التي تسلمها قبل أكثر من عام من رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في
سيكون مصير يوفنتوس الإيطالي، وصيف البطل، بين يديه عندما يسافر إلى بيرايوس اليوم لمواجهة اولمبياكوس اليوناني، فيما يلتقي
اختتمت مساء أول من أمس النسخة السادسة لبطولة اليوم الوطني للبلياردو في صالة «ايزون» بمشاركة 96 لاعباً يمثلون 11 دولة
كسبت «كاراتيه الإمارات» ممثلة باتحاد اللعبة محور وسط آسيا، محققاً نجاحاً إدارياً مدوياً على الصعيد الخارجي الذي غالباً