محمد صلاح: "لأني رجل"

نشر لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم حملة "لأني رجل"، التي تدعو لدعم المرأة والحفاظ على حقوقها.

ونشر صلاح الفيديو التابع للحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، قائلا: "لأني راجل فاهم إن الراجل والست ليهم نفس الحقوق والواجبات".

وتابع: "قررت أدعم حملة لأني رجل التابعة للمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. شير الفيديو علشان تدعم معايا الحملة".

وتدعو الحملة الرجال لدعم المرأة في مختلف المجالات، وتشجيعها على النجاح، وكسر الصورة النمطية لدى البعض بأنه ليس على الرجل (كأب أو زوج) أن يسمح للمرأة بخوض غمار العمل أو النجاح في مجالات معينة كالرياضة، باعتبار أنه "لا يمكن للمرأة ان تحصل على نفس حقوق الرجل".