مشجعون من ليفربول يطلقون اسم محمد صلاح على مواليدهم

خطف النجم المصري محمد صلاح قلوب جماهير فريق ليفربول الإنجليزي العريق، ونال احترامها بالأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق، منذ انضمامه إلى صفوفه في الصيف الماضي. وأصبح صلاح واحداً من أسرة الريدز، ومعشوقاً لجماهيره، في فترة قصيرة، إلى درجة أن بعض جماهير الفريق الإنجليزي، أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم سيطلقون على مواليدهم اسم محمد صلاح.

وقد علق أحد مشجعي الريدز «سأسمي أول ابن لي على اسم محمد صلاح، سواء كان ولداً أو بنتاً». وكتب آخر عبر حسابه: «زوجتي حامل الآن، لو كان ولدًا سيكون اسمه محمد صلاح، أنا جاد في ذلك».

وخطف صلاح الأضواء، بتألقه مع ليفربول، فقد أصبح الورقة الرابحة بالنسبة له، أفضل صفقة عقدها الريدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من فريق روما الإيطالي.

فقد أحرز 9 أهداف في 12 مباراة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، و14 هدفاً في 18 مباراة رسمية، علماً أنه منذ انتقال لويس سواريز إلى برشلونة في عام 2014، لم يسجل أحد من لاعبي ليفربول 14 هدفاً في موسم كامل.

وبات صلاح أسرع لاعب يتمكن من تسجيل ثمانية أهداف بشعار ليفربول بعد أن تمكن من تسجيل ثنائية في مرمى ساوثهامبتون يوم السبت الماضي، ليتخطى رقم روبي فاولر، الذي سجل 7 أهداف خلال أول 12 مباراة له مع ليفربول.