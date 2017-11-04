الأهلي والوداد يحسمان المقعد الأفريقي في مونديال الأندية الليلة

يترقب الملايين من المغربيين والمصريين إياب الدوري النهائي لدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، والذي يجمع اليوم الأهلي المصري ومضيفه الوداد البيضاوي المغربي عند الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت الإمارات، لحسم اللقب الأفريقي وحجز مقعد القارة في مونديال الأندية «أبوظبي 2017».

وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1 الأسبوع الماضي بالإسكندرية.

وقال مدرب الأهلي حسام البدري: «تنتظرنا 90 دقيقة من العمل الجاد».

في حين قال مدرب الوداد حسين عموته: «سنلعب للوصول إلى شباك الأهلي، لا يمكننا الاعتماد على أن نتيجة التعادل السلبي تكفينا، فالأهلي يعتمد على عدة مهاجمين جيدين بإمكانهم أن يخلقوا لنا المتاعب». وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم نفاد تذاكر المباراة بعد ساعات من طرحها، مشيراً إلى بيع 45800 تذكرة.