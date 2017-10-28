الصراع على قمة «البريميرليغ» يشتعل اليوم

يصطدم مانشستر يونايتد بضيفه توتنهام على معركة الوصافة، اليوم في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يبحث مانشستر سيتي المتصدر بفارق 5 نقاط عنهما عن تعزيز الفارق عندما يحل على وست بروميتش البيون.

وبعد بداية نارية ليونايتد هذا الموسم محلياً وأوروبياً، حيث حقق 3 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا، تراجع لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في آخر جولتين في البريميرليغ، فتعادلوا سلباً مع ليفربول وتلقوا خسارة مفاجئة على أرض هادرسفيلد المغمور 1-2.

ويأمل الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حسم مواجهة وست برومويتش الذي لم يفز في آخر 8 مباريات، في وقت مبكر، خلافاً لمواجهته في كأس الرابطة عندما احتاج إلى ركلات ترجيح لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة الأولى.

ويرغب ليفربول بتعويض خسارته المذلة أمام توتنهام وتحقيق فوزه الأول في الدوري في 3 مباريات، عندما يستقبل اليوم هادرسفيلد، وانزلق ليفربول بخسارته الأخيرة إلى المركز التاسع.

ويستعد أرسنال الخامس للدفع بالثلاثي الهجومي التشيلي اليكسيس سانشيس والألماني مسعود أوزيل والفرنسي الكسندر لاكازيت، عندما يستقبل سوانسي سيتي الخامس عشر، بعد إدراكهم الشباك ضد إيفرتون (5-2) الأسبوع الماضي.

أما تشلسي حامل اللقب والذي حقق فوزه الأول بعد خسارتين على حساب واتفورد، فيحل على بورنموث وصيف القاع، باحثاً عن تقليص الفارق مع ثالث الترتيب.

وفي باقي المباريات، يلعب اليوم كريستال بالاس مع وست هام، واتفورد مع ستوك سيتي، وغداً برايتون مع ساوثمبتون وليستر سيتي مع ايفرتون، وبعد غدٍ بيرنلي مع نيوكاسل.