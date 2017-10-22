ماركا تؤكد فوز رونالدو بجائزة فيفا

أكدت صحيفة ماركا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان سيتوجان، بجائزة أفضل لاعب، وجائزة أفضل مدرب بالعالم لعام 2017. وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، غداً في العاصمة البريطانية لندن، عن أسماء الفائزين بجوائز الفيفا الأفضل للعام 2017. وبحسب ماركا ، فإن رونالدو، سيتوج بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2017، وسيتفوق على منافسيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأشارت الصحيفة، إلى أن الفرنسي زيدان، سيفوز بجائز أفضل مدرب في العالم لعام 2017، على حساب الإيطالي أنطونيو كونتي.