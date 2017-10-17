«جورجينا» تشعل الحرب في أسرة رونالدو

ساءت في الأيام الأخيرة علاقة والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ماريا دولوريس أفيرو، بزوجة اللاعب، جورجينا رودريغيز، ما ينبئ بحرب نسائية «طاحنة» في بيت «الدون». ووفقا لوسائل إعلام برتغالية، كان رونالدو نفسه السبب في الحرب هذه المرة، بعدما غير رأيه في تسمية مولودته القادمة من جورجينا. وكان «صاروخ ماديرا» قد قطع وعدا لوالدته بتسمية ابنته القادمة «دولوريس» تيمنا باسم والدته، قبل أن يغير رأيه، ويقرر تسمية الابنة المنتظرة «جورجينا» (على اسم زوجته الحالية).

وتأتي هذه التطورات، بعدما تحدثت تقارير صحافية في وقت سابق، عن اندلاع خلافات في بيت رونالدو، بين والدته وجورجينا، بسبب الصراع حول العناية بأبناء نجم ريال مدريد الثلاثة، وازدادت حدة هذه الخلافات بعد تأكيد خبر حمل جورجينا.

ولم تعد والدة رونالدو تتابع زوجة ابنها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تنافست السيدتان في نشر صورهما برفقة أبناء رونالدو الثلاثة، كريستيانو جونيور، والتوأم ماثيو وإيفا، للتأكيد على تعلق الأطفال بكل منهما.