شاهد.. ياباني يبكي خروج سوريا من تصفيات المونديال

نشر فراس الخطيب قائد المنتخب السوري لكرة القدم،فيديو له مع مشجع ياباني، بكى بحرقة بعد خروج المنتخب السوري من تصفيات كأس العالم .

وظهر الخطيب في الفيديو وهو مع المشجع الياباني، الذي وفقا للخطيب، حضر لتغطية مباراة المنتخب السوري أمام أستراليا، كما ظهر الرجل الياباني وهو يتحدث العربية بطلاقة، وقال أنه متزوج من امرأة سورية، ومقيم في العاصمة اليابانية طوكيو، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال الخطيب إن الرجل الصحفي الياباني قام بعمل تحقيق صحفي عن عودة الخطيب لصفوف المنتخب السوري، كما أكد إنه تأثر وبكى، عند التطرق لموضوع الأوضاع السورية.

وانتهى مشوار المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم عندما خسر، الثلاثاء، أمام أستراليا في مباراة إياب الملحق الآسيوي بنتيجة 1-2 في سيدني.