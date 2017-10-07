هاينكس يخدم الصديق بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ أن مدربه السابق يوب هاينكس وافق على تولي المهمة حتى نهاية الموسم، خلفاً للإيطالي كارلو انشيلوتي المقال من منصبه الأسبوع الماضي، وأورد النادي البافاري في بيان عبر موقعه الإلكتروني «إدارة نادي بايرن ميونيخ ويوب هاينكس توصلا إلى اتفاق على التعاون حتى 30 يونيو 2018».

مؤكداً أن المدرب المخضرم (72 عاماً) «سيتولى مهامه اعتباراً من الاثنين المقبل». وقال هاينكس المقرب من رئيس النادي اولي هونيس، في تصريحات لمجلة «كيكر»: «هذه ليست عودة عن الاعتزال إنها خدمة لصديق وأقوم بها فقط لأنني مدين كثيراً لبايرن».

وتولى هاينكس تدريب بايرن في 3 فترات، من 1987 إلى 1991، ولفترة وجيزة في 2009، وبين 2011 و2013، وقاده عام 2013 إلى ثلاثية تاريخية بإحراز الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.