الحكم بالحبس 7 أشهر على كارفاليو

أصدرت محكمة أسبانية أمس، حكما بالسجن لمدة سبعة أشهر، وغرامة قدرها 142 ألف يورو (166 ألف دولار) على البرتغالي ريكاردو كارفاليو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق، بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي.

ووفقا للقانون الإسباني، نادرا ما يتم تنفيذ العقوبة على المتهمين المعاقبين بالحبس لمدة عامين على الأكثر في الجرائم غير العنيفة، شريطة عدم إدانتهم في جرائم سابقة، وهو ما يرجح عدم قضاء كارفاليو (‏39 عاما)‏ بعض الوقت وراء القضبان.

وأدين كارفاليو، الذي يلعب حاليا في صفوف فريق شنغهاي الصيني بإخفاء دخل حقوق الصورة في عامي 2011 و2012، حينما كان لاعبا في الفريق الملكي.