■ شباب يهربون من حرارة الطقس بممارسة رياضة الدراجات المائية في مياه شاطئ الممزر بإمارة الشارقة.
هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
أنفق اتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة ما يقارب من 22 مليون درهم من موازنته الخاصة خلال السنة المالية المنتهية،
حقق العين فوزاً عريضاً على فريق أتوبرن النمساوي بنتيجة 3-0 أول من أمس في ثالت تجاربه الإعدادية بمعسكره الحالي الذي
المشهد الأخير لعرس الكرة العربية في القاهرة كان قاتماً ومحزناً للغاية، فالترجي التونسي احتفل بلقب بطولة الأندية العربية
■ شباب يهربون من حرارة الطقس بممارسة رياضة الدراجات المائية في مياه شاطئ الممزر بإمارة الشارقة.
أطلقت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مسمى (عام زايد) على المسابقة الكروية الأغلى (كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري
انتظم منتخب الدراجات الأول في معسكر تدريبي داخلي، بمدينة خورفكان، بعد العودة من المعسكر الخارجي الناجح الذي أقيم في
حل منتخبنا في المركز الثالث في اليوم الافتتاحي لمسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» في بطولة آسيا السابعة لرماية
غادرت أمس بعثة منتخب الناشئين للجوجيتسو إلى ريو دي جانيرو البرازيلية لإقامة معسكر تدريبي في أكاديمية كوربوس تحت إشراف
لا خلاف على تميز الثنائي أحمد العطاس مهاجم الجزيرة وزميله خلفان مبارك صانع الألعاب، فقد ساعدا فريقهما في إحراز دوري
تغادر صباح اليوم بعثة حكام الفريق الأول عبر مطار دبي الدولي متوجهة إلى ألمانيا لبدء المعسكر الخارجي السنوي للحكام
بدأ منتخبنا الوطني للناشئين تحت 14 سنة، من مواليد 2003، تدريباته على أرضية ملعب ذياب عوانه باتحاد الكرة بدبي ضمن معسكره الداخلي