سرعة

المصدر:
  • تصوير - عبد الحنان
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■ شباب يهربون من حرارة الطقس بممارسة رياضة الدراجات المائية في مياه شاطئ الممزر بإمارة الشارقة.

 

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