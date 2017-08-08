توقف شركات الطيران يربك رياضة فنزويلا

تواجه منتخبات فنزويلا الرياضية الكثير من المعيقات في السفر للمشاركة في المنافسات الدولية، ما تسبب في تكرار انسحابها من المنافسات لعدم تمكنها من السفر في ظل الأزمة السياسية الراهنة.

وأوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها من فنزويلا وإليها، حيث قدرت الشركات أن على الدولة الفنزويلية، ديناً كبيراً حيالها يصل إلى 3,8 مليارات دولار، بحسب تقارير المنظمة الدولية للنقل الجوي.

هذه الأزمة دفعت الرئيس نيكولاس مادورو الى وضع الطائرة الرئاسية في تصرف رياضيي البلاد، قائلا «يمكنني التنقل بسهولة براً، على متن دراجة نارية، أو حتى على ظهر حمار».