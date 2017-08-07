إلغاء ودية بيرنلي وهانوفر بسبب الشغب

اضطر نادي بيرنلي الإنجليزي لإلغاء مباراته الودية أمام هانوفر بعد نهاية الشوط الأول أول من أمس بسبب شغب جماهير النادي الألماني.

وذكر بيان لشرطة لانكشاير أن القرار تم اتخاذه «عقب التنسيق بين قائد الحرس للمباراة والحكم ومسؤول الأمن في بيرنلي».

وأضاف البيان «هذا القرار جاء بعد سلوك عنيف من قبل جماهير هانوفر الزائرة، التي حاولت مهاجمة الجماهير في المدرجات المخصصة لهم، وكذلك رجال الشرطة والحراس».

وأوضح البيان «رغم التواجد القوي للشرطة، استنادا إلى معلومات قبل المباراة، تم نشر عناصر أمن إضافية من جميع أنحاء المقاطعة لضمان عدم حدوث أي اضطراب».

وقال شين دايك مدرب بيرنلي أن مسؤولي المباراة لم يكن لديهم أي خيار وقد اتخذوا القرار المناسب بإلغاء المباراة، التي كان يتقدم فيها بيرنلي 1/‏‏صفر.

وأوضح «التزمنا بتعليمات الشرطة، الحكم جاء وقال إنه يريدنا في الغرفة لمعرفة شعورنا العام، لقد أوضحت له أن الأمن يأتي في المقام الأول».