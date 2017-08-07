البايرن سوبر ألمانيا

تُوّج بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه، بتغلبه على بوروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا 5 - 4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 2 - 2، حيث تقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 12، وتعادل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن في الدقيقة 18، ثم أضاف بيير-إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 71 قبل أن يسجل لوكاس بيتشيك لاعب دورتموند هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لمصلحة فريق بايرن ميونيخ.

ومر وقت المباراة دون أن ينجح أي من الفريقين في حسم وترجيح النتيجة لصالحه، لتنتهي المباراة بالتعادل 2 /‏ 2 ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل لبايرن كل من روبرت ليفاندوفسكي وفرانك ريبيري وسيباستيان رودي وأرتورو فيدال ونيكلاس سولي، فيما أضاع جوشوا كيميتش.

بينما سجل لدورتموند كل من عثمان ديمبلي وماكسميليان فيليب وبيير-إيمريك أوباميانغ وغونزالو كاسترو، فيما أضاع سيباستيان رودي ومارك بارترا.