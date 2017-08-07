في حادثة تكاد لا تصدق، لولا وجود فيديو يوثقها، أقدم حكم برازيلي في إحدى مباريات كرة القدم على إشهار مسدسه بوجه لاعب، بعد أن استشاط غضباً حين لكمه هذا الأخير في وجهه.