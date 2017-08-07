سيلفي

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:
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■ كلير مولي قائدة المنتخب الأيرلندي للرجبي تلتقط سيلفي وأعضاء الفريق مع ليو فارادكر رئيس وزراء بلادها أمام مقر الحكومة الأيرلندية خلال بطولة رابطة العالم للعبة في دبلن|

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