■ كلير مولي قائدة المنتخب الأيرلندي للرجبي تلتقط سيلفي وأعضاء الفريق مع ليو فارادكر رئيس وزراء بلادها أمام مقر الحكومة الأيرلندية خلال بطولة رابطة العالم للعبة في دبلن|
■ كلير مولي قائدة المنتخب الأيرلندي للرجبي تلتقط سيلفي وأعضاء الفريق مع ليو فارادكر رئيس وزراء بلادها أمام مقر الحكومة الأيرلندية خلال بطولة رابطة العالم للعبة في دبلن|
قالت صحيفة "سبورتس" الإسبانية إن فريق برشلونة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي
أكمل فريق تايكواندو الفجيرة للفنون القتالية ممثلا لتايكواندو الإمارات مهمته بشكل مميز في ختام بطولة أندية العالم أول من
أحرز أرسنال درع المجتمع الانجليزية بفوزه على تشلسي 4-1 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) على ملعب ويمبلي أمس، مفتتحاً
حققت الفارسة الدنماركية آنا توفيرود لقب الجولة الخامسة لمونديال «أم الامارات»
أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» أن تطبيق رسوم 2% التي أقرتها الجمعية
■ كلير مولي قائدة المنتخب الأيرلندي للرجبي تلتقط سيلفي وأعضاء الفريق مع ليو فارادكر رئيس وزراء بلادها أمام مقر الحكومة الأيرلندية
تواصلت إنجازات فرسان أصحاب الهمم مع ختام منافسات اليوم الثالث لبطولة العالم للشباب للقوى بمدينة نوتويل السويسرية، وأضاف
دشن منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2002 أول من أمس المرحلة الثانية من معسكره الخارجي في العاصمة السلوفينية لوبليانا،
يواصل فريق الكرة الأول بنادي الظفرة معسكره الخارجي بمنطقة باد غوغن قرب مدينة ميونيخ الألمانية استعداداً للموسم الجديد،
اختتمت مساء أول من أمس، منافسات بطولة كرة السلة التي أقيمت في حديقة مردف أب تاون ضمن فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة
حقق فريق نادي النصر فوزاً عريضاً على فريق «زيلينا ب» السلوفاكي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أول من
يخوض منتخبنا الوطني اليوم منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» بالبطولة الآسيوية السابعة في العاصمة الكازاخستانية أستانا،