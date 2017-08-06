محطات ذهبية في مسيرة بولت التاريخية

في ما يلي أبرز المحطات في مسيرة أسطورة العاب ألقوى الجامايكي أوساين بولت، بعد تتويجه السبت بالميدالية البرونزية في سباق 100 م في بطولة العالم في لندن، وهو السباق الفردي الأخير له قبل اعتزاله:

- 21 أغسطس 1986: أبصر النور في شيروود كونتنت- تريلاوني، في شمال-غرب جامايكا.

- 2002: نزل بولت لأول مرة تحت حاجز 21 ثانية في سباق 200 م (20,61 ث) خلال بطولة الناشئين في أميركا الوسطى والكاريبي. في السنة عينها، أصبح أصغر بطل عالمي لدى الناشئين في تاريخ 200 م (15 عاما و332 يوما).

- 2004: انتقل بولت إلى الاحتراف وحطم الرقم العالمي للناشئين في 200 م، واصبح أول عداء في فئته العمرية ينزل تحت حاجز 20 ثانية (19,93 ث). شارك في الالعاب الاولمبية لاول مرة، لكنه اقصي من الدور الاول في 200 م عندما عانى من إصابة في قدمه.

- 2005: شارك بولت لاول مرة في بطولة العالم في هلسنكي، لكنه حل ثامنا في 200 م.

- 2007: حصل على أول ميدالية في بطولة كبرى، مع فضيتي 200 م والتتابع 4*100 م في مونديال اوساكا.

- 3 امايو 2008: سجل بولت الذي بدأ التنافس في سباق 100 م منذ مطلع السنة، توقيتا مذهلا في كينغستون (9,76 ث) هو الثاني في التاريخ.

- 31 مايو 2008: بولت يحطم أول رقم قياسي في مسيرته في سباق 100 م، بزمن 9,72 ثوان في نيويورك.

- 16 أغسطس 2008: بولت يحرز في بكين ذهبيته الاولى في الاولمبياد في 100 م مع رقم قياسي جديد (9,69 ث).

- 20 أغسطس 2008: بولت يحقق الثنائية في بكين بتتويجه في 200 م، وايضا برقم عالمي (19,30 ث)، فازاح الاميركي مايكل جونسون من سجلات السباق. أصبح أول عداء يحطم رقمين عالمين في 100 و200 م في أولمبياد واحد.

- 22 أغسطس 2008: بولت يحقق ثلاثية في بكين مع ذهبية التتابع 4*100 م مع بلاده. سحبت منه الميدالية في 2017 بعد اثبات تنشط زميله في منتخب جامايكا نيستا كارتر.

- 16 أغسطس 2009: أول لقب عالمي في بطولة العالم في برلين في 100 م. حقق رقماً قياسياً خيالياً بلغ 9,58 ث.

- 20 أغسطس 2009: بولت يحقق الثنائية في برلين في 200 م، ويضيف رقماً خيالياً جديداً (19,19 ث).

- 22 أغسطس 2009: بولت يتوج بذهبية التتابع في 100 م في برلين مع بلاده.

- 28 أغسطس 2011: اقصاء بولت في نهائي 100 م في مونديال دايغو بسبب انطلاق خاطىء. مواطنه يوهان بلايك يتوج.

- 3 سبتمبر 2011: بولت يثأر ويحرز سباق 200 م في مونديال دايغو.

- 4 سبتمبر 2011: بولت يحرز مع جامايكا ذهبية التتابع في 100 م ويحطم الرقم العالمي (37,04 ث).

- 5 أغسطس 2012: اللقب الاولمبي الثاني لبولت في 100 م في لندن، حيث حمل علم بلاده في حفل الافتتاح.

- 9 أغسطس 2012: بعد تتويجه بذهبية 200 م، أضاف ثنائية جديدة في رصيده الأولمبي.

- 11 أغسطس 2012: بولت يحقق ثلاثية أولمبية في لندن بعد تتويجه مع بلاده في التتابع في 100 م، ولأول مرة تحت حاجز 37 ثانية (36,84 ث).

- 11 أغسطس 2013: بولت يحرز لقبه العالمي الثاني في 100 م في موسكو.

- 17 أغسطس 2013: بولت يحرز لقب 200 م في موسكو، الثالث على التوالي في المسابقة.

- 18 أغسطس 2013: ثلاثية لبولت في موسكو بعد التتويج مع جامايكا بسباق التتابع في 100 م.

- 23 أغسطس 2015: تتويج ثالث في 100 م في بكين. أصبح بولت العداء الأكثر نيلا للذهبيات في بطولة العالم (9).

- 27 أغسطس 2015: لقب رابع على التوالي لبولت في 200 م في بطولة العالم.

- 29 أغسطس 2015: ثالث ثلاثية لبولت مع جامايكا في التتابع 4*100 م.

- 14 أغسطس 2016: بولت يحرز ذهبيته الأولمبية الثالثة على التوالي في 10 م في ريو.

- 18 أغسطس 2016: بولت يحرز لقبا اولمبيا ثالثا على التوالي في 200 م في ريو.

- 19 أغسطس 2016: بولت يختم مشواره الاولمبي بلقب التتابع في 100 م. حصد 8 ذهبيات اولمبية خلال مسيرته.

- 5 أغسطس 2017: أحرز بولت برونزية سباق 100 م في بطولة العالم في لندن، في آخر مشاركاته الفردية قبل اعتزاله. حل وصيفا لغاتلين ومواطنه الشاب كريستيان كولمان.