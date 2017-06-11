47 % من قراء «البيان » يساندون الدورات الرمضانية

أكد 47 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي نشرته «البيان الرياضي»، عن مردود الدورات الرمضانية على الرياضة الإماراتية، على إيجابية مثل هذه الرياضات على الممارسين لها وعلى المجتمع ككل، بينما ذهب 37% من المشاركين في الاستطلاع إلى رفضهم لإقامة مثل هذه الدورات لعدم جدواها على الرياضة الإماراتية، وقال 16% من المشاركين بأنهم لا يدرون ما إن كان لهذه الدورات الرمضانية مردود إيجابي على الرياضة الإماراتية أم لا.

وكان «البيان الرياضي» قد طرح استطلاعاً جماهيرياً عن مردود الدورات الرمضانية على الرياضة الإماراتية عبر موقعه الإلكتروني على شبكة «الإنترنت»، حيث حظي بمشاركة لافتة من قبل جمهور الصحيفة.