أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعرض قائد المنتخب لاعب تشلسي بطل إنجلترا ايدن هازارد لكسر في كاحله الأيمن، أثناء تمرين مع منتخب بلاده، ما قد يؤدي إلى إبعاده أربعة أشهر عن الملاعب. وأوضح الاتحاد في بيان أول من أمس أن هازارد تعرض للكسر خلال حادث فردي في التمرين، من دون احتكاك أي لاعب آخر معه.

وأشار إلى أن «الفحص الطبي بالأشعة اظهر أن الإصابة التي تعرض لها هازارد هي عبارة عن كسر في كاحله الأيمن». وسيغيب نجم تشيلسي عن مباراتي منتخب بلاده الودية أمام الجمهورية التشيكية وأمام أستونيا في التصفيات الأوروبية لمونديال روسيا .