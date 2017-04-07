البرازيل ترقص السامبا و«الأبيــض» يتراجع 6 مراكز

تقدم المنتخب البرازيلي الى المركز الأول، على حساب الأرجنتين، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر أمس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010. ويأتي هذا التقدم، بعد أسبوع حافل للمنتخب البرازيلي، أصبح في خلاله أول منتخب يتأهل رسمياً إلى كأس العالم روسيا 2018، بفوزه على الأوروغواي 4-1 والباراغواي 3-صفر.

وتشكل هذه العودة، تتويجاً لمسار تدريجي منذ إقصاء البرازيل من ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، على يد هولندا (1-2).

وحاول منتخب «السيليساو» العودة وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات إحراز بطولة العالم (5 مرات آخرها عام 2002)، عندما استضاف المونديال عام 2014. إلا أن المنتخب البرازيلي خرج من نصف نهائي البطولة، بتلقيه خسارة تاريخية أمام ألمانيا 1-7.

وعلى عكس الصعود البرازيلي، تبدو الأرجنتين في وضع متراجع، وتواجه صعوبات في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وتحتل حالياً المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بفارق 11 عن البرازيل المتصدرة، كما أنها ستفتقد جهود نجمها ليونيل ميسي الموقوف في ثلاث من المباريات الأربع المتبقية من التصفيات. عربياً، تقدمت مصر مركزاً (19 بدلاً من 20)، .

وتراجعت تونس خمسة مراكز، لتصبح مصنفة 42 عالمياً، والمغرب أربعة مراكز إلى التصنيف 53 عالمياً، والجزائر بالمقدار نفسه لتصبح 54. أما السعودية، فتقدمت أربعة مراكز، ليصبح تصنيفها عالمياً 52.بينما تراجع الأبيض الإماراتي 6 مراكز حيث بات يقبع في المركز 74 بمجموع 453 نقطة ليدفع غاليا ثمن هزائمه الأخيرة في تصفيات مونديال روسيا 2018.

الدولة نقطة

1- البرازيل 1661

2- الأرجنتين 1603

3- ألمانيا 1464

4- تشيلي 1403

5- كولومبيا 1348

6- فرنسا 1294

7- بلجيكا 1281

8- البرتغال 1259

9- سويسرا 1212

10- إسبانيا 1204