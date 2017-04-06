ذكرى

المصدر:
  • تصوير - سالم خميس
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سائحان يلتقطان صورة «سيلفي» في اليوم الافتتاحي لمهرجان «ختامي المرموم» لسباقات الهجن في دبي.

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