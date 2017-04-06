سائحان يلتقطان صورة «سيلفي» في اليوم الافتتاحي لمهرجان «ختامي المرموم» لسباقات الهجن في دبي.
سائحان يلتقطان صورة «سيلفي» في اليوم الافتتاحي لمهرجان «ختامي المرموم» لسباقات الهجن في دبي.
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي،
هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،
زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة ورئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة،
أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة لن يستقيل من مهمته التي أنتخب من أجلها من قبل الجمعية العمومية،
بمشاركة أكثر من 100 لاعبة، تنطلق بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية الأولى لرماية السيدات 2017،
تشهد منافسات سباق الجولة السابعة والختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات
أعلن مجلس دبي الرياضي امس عن تكليف مجموعة الأعمال الرياضية التابعة لشركة «ديلويت» للدراسات والأبحاث بإعداد دراسة بحثية
أكد عبد الرحمن أمين مدير قناة دبي ريسينغ، أن القناة بدأت في تغطية وبث السباقات الأوروبية للخيول، ابتداءً من يوم الأحد،
سائحان يلتقطان صورة «سيلفي» في اليوم الافتتاحي لمهرجان «ختامي المرموم» لسباقات الهجن في دبي.
يلتقي الأهلي وضيفه الوصل في الثامنة و45 دقيقة مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي
لا تزال أصداء تتويج الأهلي بلقب كأس الخليج العربي لهذا الموسم تتواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»
بدأ اتحاد الإمارات للكاراتيه، عملياً الاستعداد لمونديال 2020 الذي تحتضنه الدولة بالتزامن مع معرض إكسبو العالمي،