احتفال عائلي

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:

Ⅶنجم المنتخب الفرنسي كارابتيتش يحتفل بلقب مونديال كرة اليد برفقة ابنه عقب الفوز في النهائي على النرويج.

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