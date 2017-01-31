أوروبا تطلب 3 مقاعد إضافية في المونديال

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

قال السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في حوار نشر امس إن أوروبا يجب أن تحصل على ثلاثة مقاعد إضافية على الأقل لدى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً اعتباراً من نسخة عام 2026 .

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