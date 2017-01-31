بات ليبرون جيمس أول لاعب في صفوف كليفلاند كافالييرز يسجل 20 ألف نقطة، بعد تسجيله 25 في سلة اوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمس، بينما تفوق اتلانتا هوكس على نيويورك نيكس في مباراة ماراتونية مددت أربع مرات.

وسجل جيمس 25 نقطة في المباراة التي تفوق فيها على ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر ونجمه راسل وستبروك 107-91.

وأضاف جيمس 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة، بينما ساهم زميله كايري ايرفينغ بـ 29 نقطة و10 متابعات. إلا أن الفريق تلقى انتكاسة بإصابة كيفن لوف في ظهره ومغادرته المباراة في الربع الثاني.

وقال جيمس بعد المباراة «أنا محظوظ لأنني لعبت مع زملاء رائعين في هذا الفريق في الأعوام الثلاثة الماضية، وبطبيعة الحال في أول سبعة أعوام أمضيتها في الدوري». ولعب «الملك» ليبرون على فترتين مع كليفلاند كافالييرز من 2003 الى 2010، قبل ان ينتقل الى صفوف ميامي هيت لأربعة اعوام، ويعود في 2014 الى كليفلاند.

ورفع جيمس رصيده الإجمالي من النقاط الى 27938 ليحتل المركز الثامن في الترتيب العام لأفضل هدافي الــدوري الأميركي للمحترفين. وتطرق جيمـــس الى إصابة لوف، معتبرا ان إصابــــات الظهر «لا يمكن التعامل معها بخفة».