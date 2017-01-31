صيام مولر لا يقلق أنشيلوتي

المصدر:
  • دب أ
التاريخ:

نفى كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ شعوره بالقلق إزاء المستويات التي يقدمها توماس مولر هذا الموسم، مؤكداً أنه يرى مولر لاعباً بالفريق أكثر مما يراه هدافاً من الطراز الأول.

ولم يسجل مولر سوى هدفا واحد اخلال 18 مباراة بالبندسليغا.

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