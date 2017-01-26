Ⅶبطلة التزلج النرويجية تيريزا جوهان تترقب مصيرها خلال جلسة الاستماع لاتهامها بتعاطي المنشطات أمس في أوسلو.
Ⅶبطلة التزلج النرويجية تيريزا جوهان تترقب مصيرها خلال جلسة الاستماع لاتهامها بتعاطي المنشطات أمس في أوسلو.
فشل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني في بلوغ نصف نهائي كأس إسبانيا، بتعادله مع مضيفه سلتا فيغو 2-2، الأربعاء، وتأهل
جدد منتخب مصر انتصاره على نظيره الغاني في أقل من ثلاثة شهور بالفوز عليه 1-صفر ليتصدر المجموعة الرابعة في ختام الدور الأول لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم المقامة في الجابون اليوم الأربعاء.
اقصي ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم، من اياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، بتعادله مع مضيفه سلتا
ثمن يوسف البطران، عضو اتحاد الجوجيتسو دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن الدعم الذي ظل يقدمه صاحب السمو
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي زيادة مسافة طواف أبوظبي الدولي 2017 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
يستقبل فريق اتحاد كلباء ضيفه حتا في مباراة مهمة ومرتقبة الساعة 17:10 مساءً وذلك لحساب الجولة الـ16 من دوري الخليج
انطلقت صباح أمس، فعاليات طواف دبي المصغر للدراجات الهوائية «دبي ميني تور»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، في مضمار ند
Ⅶبطلة التزلج النرويجية تيريزا جوهان تترقب مصيرها خلال جلسة الاستماع لاتهامها بتعاطي المنشطات أمس في أوسلو.
أكد ماجد ناصر حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني الأول، أن كل ما يشغل تفكير لاعبي «الأبيض» حالياً،
يشهد مضمار «ميدان» العالمي مساء اليوم الجولة الثانية لكأس مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر برعاية
واصل نجوم منتخب الدراجات للشباب والكبار، تألقهم في بطولة مجلس التعاون الثامنة للمضمار، المقامة حالياً في مضمار زايد
تحتاج الكرة الطائرة إلى اللاعبين طوال القامة، وتضع أسرة اللعبة في أندية الدولة، شرط الطول كأحد المعايير المهمة المطلوبة