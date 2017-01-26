مصير

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:

Ⅶبطلة التزلج النرويجية تيريزا جوهان تترقب مصيرها خلال جلسة الاستماع لاتهامها بتعاطي المنشطات أمس في أوسلو.

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