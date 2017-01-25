ثمانينية تحقق حلم «تنس الصبا»

في عام 1949، راود الأرجنتينية آنا أوباريو دي بيريرا حلم بأن تصبح أحد نجوم كرة التنس. بيد أن مسؤولياتها بعد الزواج جاءت كأولوية منعتها من تحقيق حلمها بعد أن سخرت عقدين من حياتها للاعتناء بأطفالها العشرة.

إلا أن الحياة زاخرة بالفرص، لتثبت الجدة أخيراً أن عمرها الحالي (83 عاماً) هو مجرد رقم، وتحيي حلمها الفتي، وتخرج منتصرة في فئة المشاركين من فئة ما فوق 80 عاماً، وذلك في نادي رياضات هورلنغهام بمدينة بوينس آيرس.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجدة تفوقت على غريمها الذي يصغرها سناً، والبالغ من العمر 80 عاماً، في نهائي شرس دام ساعة واحدة.

يستند جدول تدريب الجدة الرياضية إلى ممارسة التدريبات، ثلاث أيام في الأسبوع، في مساحة خاصة بباحة المنزل، مرتديةً حذاءً قماشياً كان سائداً في خمسينيات القرن الماضي، أملاً باسترجاع أيام الصبا.