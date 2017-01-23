■الألمانية مارين هامرشميديت تتألق خلال سباق التزلج على الجليد في بطولة العالم للبايثلون في إنترسيلفا بإيطاليا |
■الألمانية مارين هامرشميديت تتألق خلال سباق التزلج على الجليد في بطولة العالم للبايثلون في إنترسيلفا بإيطاليا |
كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019»، في أبوظبي اليوم عن الشعار الرسمي للبطولة، وهو مستوحى من سعف النخيل على شكل كرة قدم بألوان العلم الإماراتي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
توج المحمل «العاصفة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطلاً لسباق زركوه للمحامل الشراعية فئة 60
يستضيف العين (31 نقطة) في الثامنة مساء اليوم غريمه التقليدي الجزيرة المتصدر بـ(35 نقطة) على ملعب استاد هزاع بن زايد، في
توج الإنجليزي تومي فليتوود بلقب النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي HSBC للغولف، إحدى جولات البطولة الأوروبية والتي
أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مدير البطولة، مدير المكتب التنفيذي، على أهمية حدث إطلاق شعار بطولة
7 سنوات كاملة قضتها المحامية عائشة الطنيجي في عضوية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، تعمل في صمت في نظر العديد من القضايا القانونية والنزاعات بين الأندية واللاعبين مع زملائها أعضاء اللجنة،
دافع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم الأول للنادي الملكي بعد أن تعرض
تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينغ، بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي والأب الروحي والداعم الأول للاتحاد،
■الألمانية مارين هامرشميديت تتألق خلال سباق التزلج على الجليد في بطولة العالم للبايثلون في إنترسيلفا بإيطاليا |
انتهى كل شيء، عند الدقيقة 76 سرق اندي ميرنر المباراة من مانشستر سيتي، وحرم القمر السماوي من فوز مستحق على توتنهام، هذا
تقدم مجلس إدارة النادي العربي القطري، برئاسة الشيخ خليفة بن حمد بن جبر آل ثاني باحتجاج رسمي على عدم قانونية مشاركة