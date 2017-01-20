«الشياطين الحمر» يطيح الملكي عن قمة الأثرياء

اعتلى مانشستر يونايتد قمة الأثرياء، بعد أن حقق إيرادات قياسية للعام المالي 2015 ــ 2016، ليطيح النادي الملكي ريال مدريد عن القمة، التي تربع عليها أحد عشر عاماً على التوالي، ولم يتوقف تراجع النادي الملكي على فقدان المركز الأول فقط، بل تأخر إلى المركز الثالث خلف غريمه التقليدي برشلونة، على الرغم من نجاح ريال مدريد في تحقيق إيرادات قياسية في دخله السنوي، الذي ارتفع إلى 620.1 مليون جنيه إسترليني، بفارق 24 مليوناً مقارنة بالموسم المالي السابق.

وكشف تقرير مختص عن الأندية العشرين الأكثر ثراء في العالم، عن نجاح يونايتد في تحقيق قيمة مالية بلغت 2.4 مليار جنيه إسترليني، بينما بلغت إيراداته عن الموسم المالي 689 مليون جنيه إسترليني، متقدما على برشلونة الذي احتل المركز الثاني بعد أن جمع 620.2 مليون جنيه إسترليني وبفارق ضئيل عن ريال مدريد، ويتم حساب الإيرادات عبر الدخل، الذي يتحصل عليه النادي من التسويق الرياضي، والرعاية، ودخل المباريات. وتوقع محللون تراجع يونايتد عن القمة في الموسم المالي الجديد، لصالح قطبي الكرة الإسبانية.

وخاصة ريال مدريد، إذا لا يشارك يونايتد في دوري أبطال أوروبا، كما لم يتحصل على لقب الدوري الموسم الماضي في إنجلترا، على العكس من برشلونة البطل في بلاده وريال مدريد الذي حصد دوري الأبطال، ويشارك الفريقان في البطولة الحالية ووصلا إلى دور الستة عشر. وظهرت ثمانية أندية إنجليزية في قائمة العشرين الأثرى بانضمام ناديين إلى الستة السابقين.

حيث تقدم مانشستر سيتي إلى المركز الخامس خلف بايرن ميونيخ، تاركا مركزه السابق، السادس، لباريس سان جيرمان، الذي تراجع من المركز الرابع. بينما احتفظت أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول بمراكزها السابقة من السابع وحتى التاسع على التوالي، كما حافظ العملاق الإيطالي يوفنتوس على مركزه العاشر وكذلك بروسيا دورتموند الألماني الذي حل في المركز الحادي عشر.

وتقدم أتلتيكو مدريد 3 مراكز، حيث تحول من السادس عشر إلى المركز الثالث عشر، بفضل حصوله على وصافة دوري الأبطال. ووجد ويستهام طريقه إلى القائمة للمرة الأولى بعد أن احتل المركز الثامن عشر بإيرادات بلغت 192 مليون جنيه إسترليني، معظمها تم الحصول عليه من دخل التذاكر، بعد أن تحول الفريق إلى اللعب في استاد لندن بدلا عن ملعبه القديم أبتون بارك. بينما حل ليستر في المركز العشرين بفضل حصوله على لقب الدوري الإنجليزي.