«الأم».. سلاح الشوربجي السري لاعتلاء القمة

في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، صرح لاعب الاسكواش المصري، محمد الشوربجي، المصنف رقم واحد عالمياً، والبالغ من العمر 25 عاماً، بأن والدته تفهمه أفضل من أي شخص آخر في العالم. مؤكداً على معرفتها بالأمور التي تساعد في تهدئته وتحفيزه، فهي تقول الكلمات المناسبة في اللحظة المناسبة، لذلك هي، وفقاً لكلامه، مدربته الأولى.

وقد أثارت السيدة المتقدمة في العمر، التي تتابع كل لقاءات اللاعب المعروف باسم وحش الإسكندرية، ترتدي حجاباً، ووجهها مفعم بتعابير تنم عن قلق عميق، والتي كشف اللاعب أنها والدته، بسمة الشوربجي، التي لم تلعب الاسكواش، مطلقاً.

داريل سيلبي، وهو لاعب إنجليزي يصنف في المرتبة 15 عالمياً، قال إنه لاحظ في إحدى مباريات اللاعب المصري، دعم ووجود والدة ذلك اللاعب العشريني، وهي تتابعه في كل صغيرة وكبيرة، وتمده بالتعليمات، رغم عدم احترافها اللعبة، مشيراً إلى أنه مهما كانت تعليمات تلك السيدة، فإن ذلك يحقق النجاح.

ولعل تفوق وبزوغ النجم المصري، دفع بمنافسيه من اللاعبين الآخرين للتساؤل عن ماهية السلاح السري الذي يجعله يرتقي إلى منصات التتويج دائماً، والذي تبين أنه سلاح «الأم».