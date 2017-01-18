إقبال على تذاكر «تنس دبي»

شهد اليوم الأول لطرح تذاكر بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2017 إقبالاً كبيراً من قبل عشاق هذه اللعبة الذين اصطفوا في طوابير منذ ساعات الصباح الباكر للحصول على تذاكر الحدث الذي يحتضنه استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 19 فبراير- 4 مارس.
شهد اليوم الأول لطرح تذاكر بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2017 إقبالاً كبيراً من قبل عشاق هذه اللعبة الذين اصطفوا في طوابير منذ ساعات الصباح الباكر للحصول على تذاكر الحدث الذي يحتضنه استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 19 فبراير- 4 مارس.
تقرر بشكل رسمي إقامة منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 23) خلال الفترة من 22 ديسمبر من العام الجاري 2017 حتى 5 يناير 2018
فجّر أداء المحترف البرازيلي سيرجينهو، لاعب الوصل، بركان الغضب لدى عدد كبير من جماهير الإمبراطور، عقب مباراة الفريق أمام
أظهرت دراسة قام بها مجموعة من الأكاديميين أن البرازيلي نيمار نجم برشلونة الإسباني هو أغلى لاعب في العالم. ووفقاً
أكد المستشار سالم بن بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أن اللجنة ليست معنية بصحة إجراءات قيد لاعب النصر
تعيش الكرة الخليجية حالة من التطور منذ تطبيق نظام الاحتراف، وأصبحت ذات مكانة كبيرة على الصعيد الآسيوي، وتحولت ملاعبنا
نجحت الكرة الخليجية في السنوات الأخيرة، بفرض كلمتها على القارة الآسيوية، وأصبحنا نرى الكثير من لاعبينا على منصة التتويج
1 نشر ثقافة الاحتراف الحقيقي بين لاعبي المراحل السنية 2 إرسال مجموعة من اللاعبين الصغار المميزين إلى أوروبا 3 معاملة
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، افتتح الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم
أكد البحريني رياض الذوادي الخبير الكروي، أن أوروبا لا ترغب في مواهب الكرة الخليجية، مشيراً إلى أن الكرة الخليجية كانت
تعيش الكرة الخليجية حالة من التطور منذ تطبيق نظام الاحتراف، وأصبحت ذات مكانة كبيرة على الصعيد الآسيوي، وتحولت ملاعبنا
يعتبر اللاعبون البرازيليون المحترفون في الأندية الكبرى، من بين الأغلى أجراً في العالم، وعلى سبيل المثال تقدر ثروة مهاجم
شهد اليوم الأول لطرح تذاكر بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2017 إقبالاً كبيراً من قبل عشاق هذه اللعبة الذين اصطفوا في طوابير