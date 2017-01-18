إقبال على تذاكر «تنس دبي»

شهد اليوم الأول لطرح تذاكر بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2017 إقبالاً كبيراً من قبل عشاق هذه اللعبة الذين اصطفوا في طوابير منذ ساعات الصباح الباكر للحصول على تذاكر الحدث الذي يحتضنه استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 19 فبراير- 4 مارس.