توج غيل مولر لاعب لوكسمبورغ أمس بلقب بطولة سيدني الدولية للتنس بعد تغلبه على البريطاني دانيال إيفانز في المباراة النهائية للبطولة.وأنهى مولر بهذا صياما عن الألقاب دام 16 عاما وأحرز لقبه الأول في بطولات الرابطة العالمية لمحترفي التنس.

وشهدت المدرجات حضور زوجة مولر وطفليه ،ويخوض مولر بطولات تنظمها المحترفين منذ 2001 لكنه لم يصعد من قبل إلى قمة منصة التتويج. وقال مولر المصنف السادس للبطولة: «يا لها من ليلة سعيدة... انتظرت هذه اللحظة لفترة طويلة... الفوز بلقبي الأول أمام زوجتي وأبنائي يعني الكثير بالنسبة لي».