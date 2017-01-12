الجري الرياضة الأكثر شعبية في بريطانيا

«الجري» في طريقه للظفر بلقب الرياضة الأكثر شعبية في بريطانيا، وذلك وفقاً لبريندان فوستر، مؤسس سباق نصف ماراثون، «غريت نورث ران»، وهو حدث الرياضات الجماعية الأكبر في البلاد.

وقال فوستر، الذي يعتزم إطلاق أول حدث ماراثون رياضي كامل خاص في مدينتي استيرلينغ وبيرمنغهام ومنطقة أخرى لم يتم الإفصاح عنها: «أعتقد أن النساء سيعملن على ضمان أن تكون رياضة الجري أكبر رياضة جماعية يتم المشاركة فيها، في بريطانيا، عام 2017».

وأشار فوستر إلى أن رياضة الجري قد بدأت في احتلال شعبيتها في المشاركة بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25-35 عاماً، وذلك عقب تحولهن من ممارسة رياضة السباحة.

وقد تم تعزيز هذه الرياضة من خلال ممارستها بصورة جماعات نسائية، إذ يمكن الجري لمدة ساعة والعودة لمقر العمل، أو حتى العودة برفقة الأبناء. ولا يعني ذلك أن السباحة رياضة غير جيدة، لكنها غير مناسبة في كل الأوقات، كما أن النتائج التي تحققها رياضة الجري على الجسم، تحقق وتيرة أسرع من السباحة.