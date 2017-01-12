حرارة سيدني تهزم فوزنياكي

انهارت محاولة كارولين فوزنياكي الثامنة للتأهل لقبل نهائي بطولة سيدني الدولية للتنس، تحت وطأة الحرارة الأسترالية أمس، إذ سقطت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً أمام باربورا ستريكوفا في مباراة مرهقة من ثلاث مجموعات.

وتفوقت ستريكوفا 7-5 و6-7 و6-4 على اللاعبة الدنماركية المصنفة العاشرة في ثلاث ساعات و20 دقيقة، وسط حرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية على ملعب كين روزوول. وستلتقي اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 30 عاماً في الدور المقبل مع المصنفة الثانية أجنيشكا رادفانسكا، التي هزمت الصينية دوان ينغينغ 6-3 و6-2 في آخر مباريات دور الثمانية في البطولة الإعدادية لأستراليا المفتوحة. ولم تتجاوز فوزنياكي مطلقاً دور الثمانية في سيدني. وقالت فوزنياكي «أعرف أن الظروف متشابهة على اللاعبتين.. لذا كنت فقط أحاول من الناحية الذهنية أن أحتفظ بهدوئي. لكن الحرارة كانت شديدة للغاية حقاً».

وحققت الكندية أوجيني بوشار وصيفة بطلة ويمبلدون السابقة على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-2 و6-3 لتحافظ على مستواها الجيد في بداية الموسم بعد عامين من الأداء السيئ. وقالت اللاعبة الكندية المصنفة 49 عالمياً «لا أريد الإفراط في السعادة بعد الفوز أو الإفراط في الحزن بعد الهزيمة.. لذا بالنسبة لي فهي خطوة جيدة في الطريق الصحيح». وأضافت «أعرف أن الطريق لا يزال طويلاً من أجل تحقيق ما أريد».