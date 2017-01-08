كشف تقرير داخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ان رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 سيزيد الإيرادات بـ640 مليون دولار.

وتبين في التقرير أن تطبيق اقتراح رئيس الاتحاد السويسري جاني إينفانتينو ورفع عدد المنتخبات اعتبارا من نسخة 2026، سيزيد الإيرادات الصافية إلى 4,18 مليارات دولار، في حين الإيرادات الصافية المتوقعة لمونديال روسيا 2018 هي 3,54 مليارات. في المقابل، يتوقع أن ترتفع النفقات المرتبطة بزيادة عدد المباريات (من 64 حالياً إلى 80 في حال تنفيذ الاقتراح)، بحدود 325 مليوناً.

أما إيرادات حقوق النقل التلفزيوني فسترتفع إلى 505 ملايين دولار، وإيرادات التسويق إلى 370 مليون دولار. ومن المقرر أن يبحث الاقتراح القائم على مشاركة 48 منتخباً خلال الاجتماع المقبل لمجلس فيفا المقرر غداً وبعد غدٍ.