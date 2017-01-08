اختصار المرحلة الخامسة لرالي داكار

ألغى منظمو سباق رالي داكار المرحلة السادسة من السباق وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على غرب بوليفيا منذ أول من أمس. وكان الفرنسي سيباستيان لوب «بيجو» فاز بالمرحلة الخامسة من السباق التي أقيمت بين تيوبيزا وأورورو.