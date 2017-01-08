أوقف اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم حارس مرمى المنتخب الوطني للشباب، جانج بايك هو لمدة عام كامل عن ممارسة كرة القدم، بعد استقبال شباكه لواحد من أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم.