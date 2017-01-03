طيران فوق الجليد

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:

■ النرويجي أندريه دانييل تاندي يطير في الهواء خلال تجارب سباق التزلج على الجليد بغيماريش في غربي ألمانيا، وهو أحد سباقات القفز على التلال الأربعة في مدينة أوبرستدورف الألمانية .

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon