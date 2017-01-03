طيران فوق الجليد

■ النرويجي أندريه دانييل تاندي يطير في الهواء خلال تجارب سباق التزلج على الجليد بغيماريش في غربي ألمانيا، وهو أحد سباقات القفز على التلال الأربعة في مدينة أوبرستدورف الألمانية .
■ النرويجي أندريه دانييل تاندي يطير في الهواء خلال تجارب سباق التزلج على الجليد بغيماريش في غربي ألمانيا، وهو أحد سباقات القفز على التلال الأربعة في مدينة أوبرستدورف الألمانية .
أسعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، عشاق الفروسية ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل العالم.
أوضح إسماعيل محمد مدرب إسطبل «إم.آر.إم»، أنهم جاهزون للمنافسة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة.
سطع القمر السماوي في سماء ملعب الاتحاد، بفوزه أمس على بيرنلي 2ـ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقاد البديل
كم مرة سمعنا اسم الصين في أخبار انتقالات اللاعبين في الموسم الجاري؟ عشرات المرات، حيث صار التنين الصيني يلتهم كرة القدم
أعلنت مؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقنوات «دبي ريسينغ»، عن تغطيتها ومواكبتها لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة خلال الفترة من 4 يناير ولغاية 7 من الشهر ذاته.
قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال اجتماعها، مساء أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، تغريم فريقي الأهلي
يعتبر الروماني كوزمين عميد مدربي الدوري في عصر الاحتراف، بعد أن قاد كلاً من العين والأهلي في 138 مباراة رسمية، وأسهم في
أكد محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، أن عدد المشاركين في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة تجاوز 750 فارساً وفارسة من أكثر من 40 دولة.
لم يمر تألق لاعب لخويا القطري التونسي يوسف المساكني الملقب بـ«النمس»، خلال المباراة الودية التي جمعت «نسور قرطاج»
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مساء اليوم استعداداته للمواجهة المرتقبة في الديربي مع الجزيرة المقرر غداً
تنطلق اليوم، بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، لكرة اليد، ثالث مسابقات الرجال لموسم 2016/ 2017، بمشاركة
شهدت بطولة مبادلة العالمية للتنس 2016 التي اختتمت قبل ثلاثة أيام، الكثير من الإثارة على مدار ثلاثة أيام، وأحرز لقبها