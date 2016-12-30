آنا إيفانوفيتش تعتزل التنس

أعلنت الصربية آنا إيفانوفيتش الأولى سابقاً في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات، اعتزال اللعب في سن التاسعة والعشرين. وقالت ايفانوفيتش المصنفة 65 حالياً في مقطع فيديو على صفحتها في موقع فيسبوك: «لقد قررت أن أنهي مسيرتي كلاعبة محترفة في كرة المضرب. إنه قرار صعب».

وعزت إيفانوفيتش التي تزوجت من قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق باستيان شفاينشتايغر في 12 يوليو الماضي، الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار لمشاكل بدنية تمنعها من اللعب في أفضل مستوى.

وبدأت ايفانوفيتش مسيرتها الاحترافية عام 2003، وتوجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، عام 2008 في سن العشرين، وأحرزت 15 لقباً.

ولعبت ايفانوفيتش مباراتها الأخيرة في 31 أغسطس وخرجت من الدور الأول في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر بطولات الغراند سلام، على يد التشيكية دينيسا اليرتوفا 607 (4-6) و1-6. وختمت موسمها في سبتمبر بإصابة في معصم يدها عندما كانت في المركز 31 عالمياً بعد إخفاقات في بطولة ويمبلدون الإنجليزية ودورة سينسيناتي للماسترز، ودورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.