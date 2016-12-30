41

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اتفق خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي استوديانتس المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، الأربعاء، على العودة كلاعب ليتراجع عن اعتزاله وهو بعمر 41 عاماً.

وسيحتفظ القائد السابق للأرجنتين بمنصبه كرئيس بالإضافة إلى لاعب في تشكيلة 2017.

 

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