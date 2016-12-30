أثارت مباراة جمعت بين فريقي "موكورا فيكتوري و"راين سبورتس" في الدوري الرواندي، جدلا واسعا، بعدما اكتشف أحد اللاعبين شيئا مدفونا في مرمى حارس الفريق المنافس، يعتقد أنه "تميمة".