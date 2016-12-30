أفشل صفقات برشلونة

المصدر:
  • إعداد ـ مجتبى فاروق - غرافيك - محمد أبو عبيدة
التاريخ:

بعضهم الآن الأفضل في أنديتهم، ومن بين أميز النجوم في عالم كرة القدم، ولكنهم فشلوا تماماً عندما أتيحت لهم الفرصة للعب في برشلونة، ويبدو بالفعل أن النجاح في النادي الكاتالوني يحتاج إلى الكثير.

 

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