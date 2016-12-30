أفشل صفقات برشلونة

بعضهم الآن الأفضل في أنديتهم، ومن بين أميز النجوم في عالم كرة القدم، ولكنهم فشلوا تماماً عندما أتيحت لهم الفرصة للعب في برشلونة، ويبدو بالفعل أن النجاح في النادي الكاتالوني يحتاج إلى الكثير.