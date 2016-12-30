أفشل صفقات برشلونة

بعضهم الآن الأفضل في أنديتهم، ومن بين أميز النجوم في عالم كرة القدم، ولكنهم فشلوا تماماً عندما أتيحت لهم الفرصة للعب في برشلونة، ويبدو بالفعل أن النجاح في النادي الكاتالوني يحتاج إلى الكثير.
بعضهم الآن الأفضل في أنديتهم، ومن بين أميز النجوم في عالم كرة القدم، ولكنهم فشلوا تماماً عندما أتيحت لهم الفرصة للعب في برشلونة، ويبدو بالفعل أن النجاح في النادي الكاتالوني يحتاج إلى الكثير.
قال جورجي منديس وكيل أعمل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد إن أفضل لاعب كرة قدم في العالم رفض عرضا للانتقال إلى فريق صيني مقابل 300 مليون يورو (315.24 مليون دولار).
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس سباق كأس الصفوح المفتوح للقدرة لمسافة 120 كم الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.
تعاقد النادي الأهلي، أمس، مع السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، اعتباراً من فترة الميركاتو
أثار قرار إعلان اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل لجنة عليا للحوكمة والرقابة المالية على الأندية برئاسة مروان بن غليطة،
تأهل الإسباني نادال حامل لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس، لملاقاة الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثالث عالمياً، في الدور
طرح مؤتمر دبي الرياضي الدولي 11 عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي اختتم فعالياته أول من أمس تحت شعار «
سقط المقترح، الذي قدمه نادي الوحدة والخاص بفتح باب الانتقالات للاعبي كرة السلة، بعد عمر 28 سنة، لدى التصويت عليه خلال
بات المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز آخر الصفقات الكبرى، التي تبرمها أندية صينية لكرة القدم، بعدما أغراه شنغهاي غرينلاند
قررت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم التبرع بدخل لقاء الفريق أمام التعاون، الذي يقام ضمن مباريات دوري جميل السعودي
اعتبرت موسكو أن التصريحات التي نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين روس أقروا للمرة الأولى بوجود نظام تنشط
بعضهم الآن الأفضل في أنديتهم، ومن بين أميز النجوم في عالم كرة القدم، ولكنهم فشلوا تماماً عندما أتيحت لهم الفرصة للعب في
توّجت عزبة الإمارات، المملوكة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وأنجاله الكرام، إنجازاتها