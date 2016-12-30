موسكو تنفي الاعتراف بفضيحة المنشطات

اعتبرت موسكو أن التصريحات التي نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين روس أقروا للمرة الأولى بوجود نظام تنشط في البلاد، تم إخراجها من سياقها.

وكانت الصحيفة نقلت الثلاثاء عن مسؤولين بينهم المديرة العامة بالوكالة لـ«بيكادا» الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات آنا انتسليوفتش، إقرارهم بوجود هذا النظام الذي شكل أساساً لفضيحة هزت عالم الرياضة. إلا أن هؤلاء المسؤولين كرروا نفي أي ضلوع للسلطات الرسمية فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتسليوفتش تحدثت عن وجود «مؤامرة مؤسسية» في مجال التنشط، وهي العبارة نفسها التي استخدمها المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، لدى نشر كامل تقريره عن فضيحة المنشطات في روسيا في التاسع من ديسمبر.

إلا أن المسؤولة الروسية أصدرت الأربعاء بياناً لنفي إدلائها بهذه المعطيات، مؤكدة أن تصريحاتها «تم تحويرها وإخراجها من سياقها». كما أعلن الكرملين أنه سيعمل «على التحقق من صحة هذه التصريحات» قبل التعليق.