قضية للنقاش

ضغط الجماهير على إدارات الأندية، ظاهرة سلبية أم إيجابية؟
مؤجلات العين هل تفتح له أبواب لقب الشتاء؟
ضغط الجماهير على إدارات الأندية، ظاهرة سلبية أم إيجابية؟
مؤجلات العين هل تفتح له أبواب لقب الشتاء؟
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كأس سباق الحصن للقدرة 120 كم FEI CEL نجمتين، الذي أقيم يوم
ينطلق اليوم في اتحاد الكرة قطار «الميركاتو الشتوي»، للاعبين، ما يسمح لأندية المحترفين والهواة قيد لاعبين جدد، وتستمر
أكد الفرنسي كيمبو ايكوكو لاعب النصر أن فريقه حقق المطلوب أمام الإمارات وخرج بفوز ثمين سيشكل حافزاً كبيراً للدور الثاني،
توّج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان راعي حفل ختام بطولة الإمارات الدولية للبولو فريق أبوظبي بكأس البطولة عقب فوزه
أبدى الهولندي فريد روتن، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه أمام الوحدة والعودة من
صرح الروماني دان بيتريسكو مدرب النصر أنه قدم وصفة علاج نقائص الفريق إلى الإدارة للقيام بالتعاقدات اللازمة في فترة
دخل فريقا الشارقة ودبا الفجيرة دوامة الخطر في دوري الخليج العربي إثر تعادلهما بهدف لكل منهما بنهاية مواجهات الدور الأول
تستضيف قناة دبي الرياضية في العاشرة مساء اليوم، وعبر برنامج «المنصة»، عدداً من النجوم والمحللين في سهرة كروية خاصة،
واصل جوجيتسو العين تألقه وحصد لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وتصدر «الزعيم» المنافسات لفئة السيدات
لعل أكثر الأحداث المأساوية التي هزت الرياضة العالمية قبل إسدال ستار عام 2016، تحطم طائرة فريق تشابيكوينسي البرازيلي
قال لاعب دبا الفجيرة ياسين البخيت إن لاعب الشارقة وليد احمد حرمه من تسجيل هدف تاريخي لفريقه واهدائه الانتصار الأول في
شهد ممشى الخوانيج بدبي البطولة الثالثة لاختراق الضاحية التي نظمها اتحاد ألعاب القوى تحت مسمى اللقاء الثالث بمشاركة 212