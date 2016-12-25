قضية للنقاش

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ضغط الجماهير على إدارات الأندية، ظاهرة سلبية أم إيجابية؟

مؤجلات العين هل تفتح له أبواب لقب الشتاء؟

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