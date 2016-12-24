«العائلة» تعيد كوكا إلى الأرجنتين

ترك الأرجنتيني دييغو كوكا تدريب فريق مليوناريوس الكولومبي لكرة القدم ليعود في الأيام القليلة المقبلة إلى تدريب فريقه السابق ريسينغ الأرجنتيني. وأكد كوكا، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أنه اتخذ قراره بنفسه ويتحمل مسؤوليته وتبعاته.

وأوضح أنه اعتمد في قراره على عدة أسباب منها ابتعاده عن عائلته في الفترة الماضية بخلاف حرصه على تلبية دعوة النادي الذي يعشقه ويحتاج لخدماته حالياً. وأعرب كوكا عن شكره لجوستافو سيربا رئيس نادي مليوناريوس على مساندته ودعمه كما تقدم باعتذاره لإدارة النادي عن عدم الاستمرار مع الفريق.

وفي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أكد فيكتور بلانكو رئيس نادي ريسينغ أن الاتصال الأول مع كوكا كان إيجابياً وأنه على طريق العودة لتدريب الفريق. وكان كوكا تولى تدريب الفريق في 2014.