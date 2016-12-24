ستيوا بوخارست مهدد بفقدان اسمه

قد يختفي واحد من أشهر الأسماء في كرة القدم الأوروبية من عالم الاحتراف، بعدما فازت وزارة الدفاع الرومانية بقضية ضد ستيوا بوخارست، أول من أمس. وقالت المحكمة في حكمها، إن ستيوا بطل كأس أوروبا عام 1986 وهو أنجح أندية البلاد بحصوله على لقب الدوري الروماني 26 مرة- يستخدم بشكل غير قانوني اسماً يخص أحد فرق الجيش.

ولجأت الوزارة في البداية إلى قانون في 2011 يقول إن النادي الذي تأسس عام 1947 كونه أحد أندية الجيش يستخدم اسم ستيوا بشكل غير قانوني منذ 2004. وانفصل ستيوا- الذي يملكه الآن جيجي بيكالي- عن النادي المملوك للدولة وهو سي.إس.ايه ستيوا بوخارست في 1998.

ووصفت الوزارة الحكم القضائي بأنه «مستحق»، وقالت إنها ستطلب من ستيوا تعويضاً قدره 40 مليون يورو على استخدام الاسم بصورة غير قانونية لأكثر من عقد كامل. وقال بيكالي، إنه ينوي التقدم باستئناف مضيفاً أنه إذا تم تأييد الحكم وتعين على النادي دفع التعويض فإن ستيوا قد يشهر إفلاسه.