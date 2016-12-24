لايبزغ يعتزم شراء «ريد بول أرينا»

أعلن نادي لايبزغ الألماني لكرة القدم، أمس، أنه قرر شراء الاستاد الذي يخوض به مبارياته حالياً، بدلاً من بناء استاد جديد. وأوضح النادي أنه وقع خطاب نوايا، يفيد بأنه يعتزم شراء استاد «ريد بول أرينا» من المالك الحالي له، وينتظر فقط الحصول على موافقة السلطات البلدية بالمدينة.

ولم يعلن أي من الطرفين عن التفاصيل المالية، لعقد انتقال ملكية الاستاد، الذي أعيدت تسميته ليحمل اسم شركة «ريد بول» الشهيرة لإنتاج مشروبات الطاقة، منذ أن حصلت على حقوق التسمية في مارس 2010. وكان لايبزغ، الذي يشارك هذا الموسم للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى الألماني (بونديلسغا)، يدرس في وقت سابق موقعين اثنين لبناء استاد جديد، قبل أن يتراجع عن الفكرة.