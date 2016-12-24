كليبرز يصمد ويهزم سبيرز

رغم إصابة نجمه كريس بول وخروجه من المباراة، صمد لوس انجليس كليبرز وفاز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 106 ـ 101 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أول من أمس، وأصيب بول بالتواء في عضلات الفخذ الخلفية في بداية الشوط الثالث وخرج من المباراة اثر ذلك بعد أن سجل أعلى عدد من النقاط لفريقه وهو 19 نقطة إلى جانب تمرير ست كرات حاسمة لزملائه والسيطرة على سبع كرات مرتدة خلال 23 دقيقة فقط.

وبعد خروج بول حصل كليبرز على المساعدة من لاعبيه البدلاء إذ أحرز ماريسي سبايتس 14 نقطة وسيطر على سبع كرات مرتدة وقدم خمس كرات حاسمة لزملائه، وهذا هو الفوز الثاني لكليبرز على سان أنطونيو خلال الموسم الحالي.